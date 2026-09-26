БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски намали цените на билетите за двубоите с Ягелония и Лилестрьом

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Намаленията са между 5 и 13 евро за възрастни.

Левски фен привърженик запалянко
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски направи намаление на цените на билетите за двубоите с Ягелония и Лилестрьом в основната фаза на Лига Европа, след като недоволството на "сините" фенове остави много празни места на стадион "Васил Левски" за двубоя със Залцбург.

Намаленията са между 5 и 13 евро за възрастни, като само за срещата с Милан цените отново ще бъдат вдигнати.

Притежателите на пакетни билети ще получат ваучери с разликата, а сумата може да бъде използвана както за артикули, така и за подновяване на сезонни карти.

Изявление на клуба:

"Всички ние знаем, че любимият ни клуб е силен, когато е единен. Ръководство, отбор и публика – заедно сме написали не един и два епизода от славната история на вековния ни клуб и сме убедени, че и занапред ще е така. На крилете на постиганите от първия отбор успехи клубът обяви цени на билетите за четирите ни домакински срещи от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27, които считахме, че отговарят на висотата на европейското предизвикателство.

Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни. И именно защото Левски не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете.

След проведена дискусия ръководството на клуба взе следното решение: Намаляваме цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27. Допълнително въвеждаме нови семейни отстъпки и преференциални условия, които първоначално не бяха предвидени. Децата до 7 години ще влизат безплатно, без право на отделно седящо място. За двубоите с Ягелония, Лилестрьом и Милан ще бъде обособен "Семеен сектор".

Привържениците, закупили вече пакетен билет за всички домакински срещи, ще получат ваучер, който отразява разликата между първоначалните и актуализираните цени, като е отчетена и общата отстъпка при покупката на пакета. Ваучерът може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на продукти в официалния магазин на ПФК Левски.

Свързани статии:

Левски се вслуша във феновете и обмисля промяна на цените на билетите за мачовете в Лига Европа
Левски се вслуша във феновете и обмисля промяна на цените на билетите за мачовете в Лига Европа
В клуба ще обсъдят възможностите за промяна.
Чете се за: 01:25 мин.
#Ягелония

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
3
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
4
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
5
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите
6
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Футбол

Манчестър Сити може да остане без три титли и пет купи
Манчестър Сити може да остане без три титли и пет купи
България открива кампанията си в Лига на нациите срещу Люксембург България открива кампанията си в Лига на нациите срещу Люксембург
Чете се за: 02:22 мин.
Георги Миланов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт" Георги Миланов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения
Чете се за: 01:42 мин.
Матеуш Фернандеш: Дори и да играеш добре, понякога губиш контрол над случващото се Матеуш Фернандеш: Дори и да играеш добре, понякога губиш контрол над случващото се
Чете се за: 02:45 мин.
Тодор Павлов: Мечтаем за класиране на европейското първенство Тодор Павлов: Мечтаем за класиране на европейското първенство
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София – Варна, други двама са пострадали
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия? Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
"Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката "Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Икономисти: Още сектори трябва да бъдат обложени с данък свръхпечалба
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Жители на кюстендилски села излязоха на протест заради липсата на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ