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Манчестър Сити може да остане без три титли и пет купи

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Сурови наказания грозят "гражданите".

манчестър сити спечели четвърта поредна титла висшата лига
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Сити беше обявен за виновен в нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Това е сензационната новина на The Athletic, като официално потвърждение засега няма.

Степента на наказанието все още не е известна, но сред обсъжданите в медиите варианти е и отнемане на титлите. В този случай най-логично е да се разглеждат трофеите, спечелени от клуба в периода между 2009 и 2018 г. – именно тогава са съсредоточени основните обвинения срещу Сити.

Ако този безпрецедентен сценарий все пак се осъществи, кои от съперниците на "гражданите" ще спечелят?

От 2009 до 2018 г. Сити спечели три титли във Висшата лига – включително първата в историята на клуба през сезон 2011/12.

● Сезон 2011/12: онзи знаменит последен кръг, в който Сити стигна до победата срещу КПР в 94-ата минута с гол на Серхио Агуеро. В края на шампионата Сити и Манчестър Юнайтед – тогава воден от Алекс Фъргюсън, имаха равен брой точки, а титлата беше решена от головата разлика.

● Сезон 2013/14: отново с епичен момент – грешката на Стивън Джерард и психологическите последици от нея в мача с Челси струваха титлата на Ливърпул. В края Сити изпревари конкурента си с две точки.

● Сезон 2017/18: тогава тимът на Пеп Гуардиола вкара 106 гола и събра 100 точки, като завърши с 19 точки пред Манчестър Юнайтед на Жозе Моуриньо.

Реакциите вече започнаха. Например Давид де Хеа поиска да уточни колко титли в Англия има вече. Рио Фърдинанд публикува видео и поиска от Серхио Агуеро да му върне медала за сезон 2011/12.

Освен трите шампионски титли, има и пет купи - на Англия и на Лигата. На финалите бяха победени: Сток сити, Съндърланд, Ливърпул и Арсенал.
Ето кои трофеи хронологично попадат в рисковата зона за Манчестър Сити:

● ФА Къп 2010/11. На финала тимът на Роберто Манчини победи Сток с 1:0 след гол на Яя Туре през второто полувреме.

● Купа на лигата 2013/14. Сити победи Съндърланд с 3:1 в решаващия мач, въпреки че изоставаше до 55-ата минута. Туре отново се разписа в този двубой.

● Купа на лигата 2015/16. На финала Сити победи Ливърпул след изпълнение на дузпи – своите удари не реализираха Лукас Лейва, Филипе Коутиньо и Адам Лалана. Победната дузпа, разбира се, беше изпълнена от Туре.

● Купа на лигата 2017/18. Тогава Арсенал беше разгромен с 3:0 на финала. Вече без участието на Туре, но с голове на Серхио Агуеро, Венсан Компани и Давид Силва.

Следващият удар срещу Манчестър Сити може да дойде от топотборите в Англия. Както пише The Times, решението по случая ще даде възможност на клубовете от Висшата лига най-малкото да поискат компенсации – включително за пропуснати участия в квалификациите за Шампионската лига.

През 2024 г. Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Тотнъм вече изпратиха на "гражданите" уведомления, че си запазват правото да поискат обезщетение, ако Сити бъде признат за виновен в сериозни нарушения.

Източници, запознати със ситуацията, твърдят, че някои клубове вече са оценили загубите си на над 100 млн. паунда. С лихвите тази сума може да нарасне.

В ерата на Висшата лига все още не е имало отнемане на титли. Най-тежкото наказание в съвременната история на турнира за клубове е отнемане на точки за нарушения на местните правила за финансов феърплей. Примерите са съвсем пресни: Евертън на два пъти беше наказван с отнемане на точки – съответно шест и две. Същото се случи и с Нотингам Форест, който загуби четири точки.

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#Манчестър Сити

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