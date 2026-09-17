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Георги Костадинов: Липсата на опит оказа влияние, трябва да се научим да използваме моментите си

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Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
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Спортният директор на Левски остана доволен от представянето срещу Залцбург и очаква паузата да помогне на отбора да се възстанови физически и психически

Георги Костадинов: Липсата на опит оказа влияние, трябва да се научим да използваме моментите си
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на Левски Георги Костадинов открои липсата на достатъчно опит като един от факторите за поражението с 0:1 от Залцбург в първия мач на "сините“ от основната фаза на Лига Европа.

Доскорошният капитан на тима смята, че Левски е бил напълно равностоен на съперник със сериозни възможности, но в подобни европейски двубои решаващо значение има ефективността в ключовите моменти.

"Смятам, че изиграхме достоен мач, напълно равностоен, срещу съперник, който е доста квалитетен и със скъп състав. Смятам, че момчетата могат да бъдат горди със своето представяне. Според мен липсата на опит оказа влияние. С течение на времето отборът ще се научи да използва моментите си, защото в тези мачове най-важното е да успееш да използваш моментите и да вкараш гол“, заяви Костадинов.

Спортният директор обърна внимание и на натрупаната умора в състава след големия брой изиграни срещи. Според него предстоящата пауза идва в подходящ момент, особено предвид контузените футболисти. Именно това е било сред причините Левски да отложи двубоя си с Лудогорец.

"Момчетата дадоха всичко от себе си. Изиграхме огромен брой мачове, тази почивка идва тъкмо навреме. Неслучайно отложихме и мача с Лудогорец, защото имаме и голям брой контузени футболисти. Убеден съм, че след паузата в първенството футболистите ще се възстановят психически и физически и ще изглеждат много по-добре“, добави той.

Костадинов подчерта, че при решението за отлагане на срещи в клуба не се съобразяват със съперника, а единствено със състоянието на собствения си отбор.

"Не съм по съперника, когато отлагаме мачове, гледаме себе си. Както казах, имаме много контузени, има много умора при останалите. Убеден съм, че когато съставът бъде здрав и готов, то много трудно някой може да ни спре“, категоричен бе спортният директор.

Костадинов коментира и решението на Апелативната комисия на БФС за предстоящото дерби с ЦСКА, според което ще бъдат затворени само определени блокове в Сектор "А“ на Националния стадион "Васил Левски“.

"Футболът е за феновете, а нашите привърженици са феноменални. Затова се радвам за решението“, завърши Георги Костадинов.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София #РБ Залцбург #Георги Костадинов

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