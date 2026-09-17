Хулио Веласкес: Може би това беше един от най-добрите ни мачове под мое ръководство

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи представянето срещу Залцбург като едно от най-силните на отбора под негово ръководство, въпреки поражението с 0:1 в първия мач от основната фаза на Лига Европа.

Испанският специалист остана доволен от поведението на своите футболисти и смята, че показаното на терена е заслужавало поне равенство.

"Представянето ни беше много добро. Може би един от най-добрите ни мачове под мое ръководство. Когато вземем предвид всички детайли, за мен нашето представяне бе позитивно. Гордея се с нашите играчи и заслужавахме равенство“, заяви Веласкес.

Наставникът подчерта силата на съперника, но според него Левски е успял да отговори на изискванията на европейския двубой и да покаже футбол на необходимото ниво.

"Днес срещнахме силен отбор и играхме на ниво Лига Европа. Опитахме да гледаме към вратата на противника, да отнемаме бързо и да ги провокираме да бъркат. Наистина се гордея с играчите, но съм малко разочарован от резултата, защото заслужавахме друг“, продължи треньорът, който отново благодари на привържениците за подкрепата.

Веласкес открои и темпото на срещата, като остана удовлетворен от начина, по който футболистите му са отговорили на енергията и динамиката в играта на Залцбург.