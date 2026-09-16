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Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас

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Селекционерът на националния отбор на България похвали играчите си за успеха над Полша.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини коментира победата с 3:2 гейма срещу Полша на ЕвроВолей в София.

„Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък мач срещу, ако не най-силния, то един от най-силните. Това е отборът, който спечели последното състезание, Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време. Защото, когато играеш срещу такъв отбор, той не ти подарява нищо“, каза специалистът.

„Ако се отпуснеш малко, те наказва веднага, както се получи в четвъртия гейм, когато имаше един спад при нас, най-вече по отношение на атаката и това даде веднага отражение, така че това е най-важното нещо за нашия отбор, който продължава да бъде в процес на развитие, на израстване. Именно през такива мачове, през това да устоят максимално дълго, да запазят концентрация и най-високото си възможно ниво на представяне ще се постигне и тяхното развитие. Така че поздравления за това, че се справиха и гледаме към следващия мач“, заяви Бленджини.

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#Еврововолей 2026 #Джанлоренцо Бленджини #Национален отбор на България по волейбол

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