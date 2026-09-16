Израел претърпя поражение от Република Северна Македония и отпадна от ЕвроВолей 2026

Израел загуби с 0:3 (21:25, 23:25, 22:25) срещу Република Северна Македония и отпадна в груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже. В "Арена 8888" израелците се нуждаеха от победа, за да продължат в елиминациите, но допуснаха четвърто поражение и приключиха участието си в турнира.

Република Северна Македония отпадна от шампионата преди днешния ден, а на осминафиналите продължава Португалия. Иберийците, които имат четири точки на четвърта позиция в група "В", ще играят срещу Франция в първия кръг от директните елиминации в София.

Най-резултатен в полза на победителите стана Никола Гьоргиев с 20 точки, докато Шай Либерман реализира 21 точки за Израел.

Република Северна Македония завърши на пето място в групата, докато израелците са на шеста позиция.

По-късно тази вечер България играе срещу Полша последния си мач от група "В" на Евро 2026.