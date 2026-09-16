БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 10:00 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 00:35 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази
папа лъв предупреди изкуственият интелект крие риск направи човешките взаимоотношения безлични
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Папа Лъв предупреди, че нарастващата употреба на изкуствен интелект крие риск да направи човешките взаимоотношения безлични.

Главата на Римокатолическата църква призова хората да не прехвърлят вземането на ключови решения на алгоритми. Коментарите му идват преди предстоящата тази седмица среща, организирана от британския крал Чарлз с ръководители на водещи компании, на която ще бъдат обсъдени принципи за развитие на технологията в полза на обществото.

В срещата ще участва и съветникът на Ватикана по въпросите на изкуствения интелект.

#безлични # изкуствен интелект #папа Лъв XIV #предупреждение

Последвайте ни

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
3
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
4
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
5
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европа

България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, отбраната, транспорта и високите технологии
България и Чехия задълбочават сътрудничеството си в енергетиката, отбраната, транспорта и високите технологии
Велислава Петрова в Страсбург: България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа Велислава Петрова в Страсбург: България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа
Чете се за: 03:45 мин.
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура? Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
Чете се за: 01:52 мин.
Президентът Илияна Йотова разговаря с кмета на Страсбург Президентът Илияна Йотова разговаря с кмета на Страсбург
Чете се за: 01:07 мин.
ЕС предвижда да увеличи безплатните квоти в търговията с емисии ЕС предвижда да увеличи безплатните квоти в търговията с емисии
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
България със специално място в приоритетите на ЕК за следващата година
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани
Чете се за: 10:00 мин.
У нас
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от Трибунала в Хага
Чете се за: 03:00 мин.
По света
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища 17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ще мога да се качвам и слизам по стълби без парапет":...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Засилва ли Русия атаките по украинската жп инфраструктура?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Папа Лъв предупреди: Изкуственият интелект крие риск да направи...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Денят започва с Георги Любенов - 1000 броя по-късно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ