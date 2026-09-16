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Предимно слънчево време до края на седмицата

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 25°.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще се повишат с градус-два.

В неделя също ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури съвсем слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество.

#предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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