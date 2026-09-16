Премиерът Румен Радев посрещна чешкия си колега Андрей Бабиш

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристигна на официално посещение у нас по покана на българския министър -председател Румен Радев.

В Гранитната зала на Министерския съвет се очаква да бъдат чути отговорите на Андрей Бабиш и на българския премиер Ромен Радев по основните теми от Европейския дневен ред, заложени в речта на Урсула фон дер Лайен.

Бабиш беше посрещнат пред паметника на незнайния войн официално от премиера Румен Радев, след което двамата дойдоха в сградата на Министерския съвет за среща на четири очи. Предстои и среща на двете делегации.

Вчера на среща с транспортния бранш премиерът събщи, че едно от най-важните цели на страната ни е да се превърне във важен транспортен коридор между Европа, Азия и Балканите, така че се очакват новини и по тази тема, както и по съобщението на Саудитска Арабия, че ще намали доставките на суров петрол за Европа.

По-късно двамата премиери ще открият и бизнес форум, на който ще бъдат подписани и двустранни споразумения.

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