БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 04:57 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 00:50 мин.
Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

Председателят на Европейската комисия произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза през 2026 г.

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза. Живеем в сложни времена - на големи опасности, но и на големи възможности, каза Фон дер Лайен. Климатичните промени, изкуственият интелект и конкуренцията с Китай бяха във фокуса на изказването й.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме Среден коридор. Ще имаме възможност да внедрим над 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Целта ни е да диверсифицираме транспортните маршрути, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на високо равнище за свързаност съвместно с министър-председателя на България."

Снимки: БТА

#Урсула фон дер Лайен #реч за състоянието на Съюза #реч #Състоянието на Съюза #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
1
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
2
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
3
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
4
Полша загря за България с първо място в групата на Евроволей
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
5
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670 евро догодина
6
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европа

Германия и САЩ задълбочават военното сътрудничество
Германия и САЩ задълбочават военното сътрудничество
Скандал в Испания: Фалшиви диагнози са поставяни на пациенти в болница в Мадрид Скандал в Испания: Фалшиви диагнози са поставяни на пациенти в болница в Мадрид
Чете се за: 01:22 мин.
Летища в Полша временно спряха работа заради превантивни операции на ВВС Летища в Полша временно спряха работа заради превантивни операции на ВВС
Чете се за: 00:27 мин.
Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова
Чете се за: 01:45 мин.
Годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2026 г. Годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2026 г.
Чете се за: 00:47 мин.
Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България
Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Три момичета пострадаха тежко при катастрофа край село Малки Чифлик Три момичета пострадаха тежко при катастрофа край село Малки Чифлик
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив ще бъде...
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ