Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Състоянието на ЕС е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в годишната си реч за състоянието на Съюза. Живеем в сложни времена - на големи опасности, но и на големи възможности, каза Фон дер Лайен. Климатичните промени, изкуственият интелект и конкуренцията с Китай бяха във фокуса на изказването й.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме Среден коридор. Ще имаме възможност да внедрим над 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.



Целта ни е да диверсифицираме транспортните маршрути, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на високо равнище за свързаност съвместно с министър-председателя на България."

Снимки: БТА