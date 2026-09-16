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Ще се повиши ли цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеницата?

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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче засега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%.

По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента.

"Положението, в което се намираме, е доста сериозно както за бизнеса, така и за хората. Но въпреки това ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна за хората. Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб", каза Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски.

По думите му през последните два месеца има сериозно увеличение на цените на дизела и пшеницата. Въпреки това производителите засега ще се опитат да запазят досегашните цени:

"Сега ще се опитаме да задържим цената, както си беше досега. Но евентуално по-нататък – месец, два, три – ще видим дали ще има вдигане, защото това не зависи само от нас. Имаме си бранш, който комуникира и се определя цената на хляба", обясни хлебопроизводителят.

Той посочи, че горивото оказва най-силно влияние върху цената на хляба и поясни:

"Определено горивото, защото то е най-големият фактор, който може да повлияе на цената на хляба. Както казах, то става на 2 евро, което се отразява доста на пазара – както на хората, така и на бизнеса."

Очакванията са евентуално увеличение да засегне различните видове хляб. Производителите се надяват да успеят да задържат сегашните цени поне още месец-два. Повишаването на цената на хляба се усеща особено силно от потребителите, тъй като той е сред основните хранителни продукти.

По думите на Георгиев не се очаква рязък скок на цената:

"Не, не мисля. В рамките на 10 процента. Десет процента, ако се вдигне, но толкова драстично няма да е."

Според хлебопроизводителя себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето.

"Ще се отрази със сигурност, но ще има известно спадане на търсенето и на потреблението. Но очакваме хората да ни разберат и нас, защото не зависи всичко от нас", каза производителят.

За бизнеса ситуацията остава трудна, а производителите трябва да търсят начини да се адаптират към постоянно променящите се разходи. По думите му част от хлебопроизводителите в района вече са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.

Вижте повече в прякото включване на Слави Илиев

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