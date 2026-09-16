Безплатно събиране на строителни отпадъци в Русе

От днес в рамките на месец строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на Общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за боклук.

Чували с мазилка, счупени плочки и стари мебели, изхвърлени в междублоковите пространства са обичайна гледка в русенския квартал „Чародейка“.

Надежда Дикова: "Невъзпитани, всеки хвърля – кой където иска."

За домоуправителя Любомир Великов това е ежедневна битка – между правилата и навиците на съседите.

Любомир Великов – домоуправител: "Абсолютна трагедия. Ето ние сме си чистили градинките. Постоянно се хвърля - ето комшийката си изхвърлила дюшека тук до дървото. Три дена стоя тук, че я накара, че се го занесе."

За да не се стига до междусъседски спорове от Общината предлагат решение – 13 точки в града, където хората могат да оставят отпадъците от ремонта вкъщи като тухли, бетон, керемиди. Опасни материали обаче нямат място в сините контейнери.

Йоана Вълева – директор на дирекция „Екология и зелена градска среда“ – Община Русе: "Не могат да се изхвърлят битови отпадъци, електрическо-електронно оборудване, едрогабаритни отпадъци."

Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година.

Йоана Вълева – директор на дирекция „Екология и зелена градска среда“ – Община Русе: "Въпреки големият интерес по отношение на предоставената услуга, все още се наблюдава значително количество нерегламентирано изхвърлени такива. Предоставят ни се записи на нарушители. Тук изпитваме основно затруднения, тъй като, когато са без автомобили конкретните лица се налага да ги изпращаме до съответните областни дирекции на МВР и те да установяват по лицево разпознаване."

А когато правилата не се спазват – следват глоби. От началото на годината са установени 37 нарушители. Санкцията за нерегламентирани сметища започва от 300 евро и стига до 10 хиляди.