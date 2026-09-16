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Промените в климата: Какви са предизвикателствата пред лозарите в Югозападна България?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Продължителната суша през лятото вече променя лозарството у нас. Винопроизводителите от долината на Струма отчитат двойно по-ниски добиви в някои лозови масиви в сравнение с преди 10 години. Предизвикателството вече не е само да произведат добро грозде, а да запазят традиционните за региона сортове в условията на все по-сух климат.

Костадин Миндов е винопроизводител и отглежда 120 декара лозя край село Левуново. Споделя, че тазгодишната реколта е добра, но също и значително по-слаба в сравнение с преди десетилетие. Основната причината за това според него е по-сухия климат.

Костадин Миндов, винопроизводител: „Преди беряхме в една добра година около тон на декар, сега берем – колкото и добра да е годината в масивите, които не са поливни – повече от 500 килограма на декар не можем да качим“.

Горещините и липсата на валежи превръщат водата в най-ценния ресурс за лозарите.

Боян Атанасов, експерт „Продажби и маркетинг“: “Като е сушава годината няма вода никъде и съответно и това става все по-необходимо за всички. Нашите лозя са с капково напояване, така че ние можем да си го позволим, но не всички колеги го имат нова нещо и за тях е трудно”.

Недостигът на вода вече влияе и върху избора на сортове. Производителите търсят растения, които да издържат на високите температури и сушата.

Костадин Миндов, винопроизводител: „Почваме на обогатяваме нашите си сортове със сортове, които виреят и отговарят на климата, който към момента е. Трудоемко е, защото обгрижваш повече сортове, означава, че са ни нужни и повече съдове, повече работна ръка дори“.

Но новите сортове трудно намират място на българския пазар. Традиционните за региона, сред които и „Широка мелнишка“, остават предпочитани.

Костадин Миндов, винопроизводител: „Клиентите ни, които са от чужбина, в региона има доста чужденци, там по-лесно се пласират всякакви сортове, тук обаче за местния пазар трудно е да се котират чужди сортове“.

Боян Атанасов, експерт „Продажби и маркетинг“: „Все пак регионът е известен с определени сортове и се опитваме да налагаме местните, тези, които са потенциални и с които хората да ни свързват“.

Производителите настояват за по-сериозна държавна политика към сектора – от инвестиции в напояване и адаптация към климатичните промени до по-активно популяризиране на българското вино на международните пазари.

#лозари и винопроизводители #промените в климата #село Левуново #лозари и винари #лозари #винопроизводители

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