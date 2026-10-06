Шофьор, обвинен в опит за трафик на 57 кг марихуана през "Капитан Андреево", остава в ареста

Пловдивският апелативен съд потвърди постановената от Окръжния съд в Хасково мярка „задържане под стража“ на турски гражданин, обвинен в опит да пренесе през границата на страната 57 килограма марихуана, съобщиха от съда.

Мехмет Ташни е привлечен като обвиняем, след като е задържан на 24 септември на ГКПП „Капитан Андреево“, когато при проверка на управляваната от него товарна композиция са открити четири пазарски чанти с 53 прозрачни полиетиленови пакета с наркотично вещество. Общото бруто тегло на марихуаната е 57 килограма, а стойността ѝ е определена на 466 625 евро.

Според апелативния съд събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението. Съдът е преценил, че при по-лека мярка за неотклонение съществува опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Като допълнителен мотив съдът посочва, че според съдебната практика в случаи, при които граждани на Турция са били освобождавани от арест с по-леки мерки за неотклонение, впоследствие не са се явявали по призовки за участие в съдебни заседания. Според съда това обстоятелство също обосновава опасността Мехмет Ташни да се укрие при определяне на по-лека мярка.

За опита за контрабандно пренасяне на наркотично вещество законът предвижда наказание от три до 15 години затвор и глоба от 10 000 до 100 000 лева.