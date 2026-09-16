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Президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург

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Снимка: БТА/Архив
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Президентът Илияна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция. В Страсбург държавният глава ще разговаря с председателя на ЕП Роберта Мецола, както и с български евродепутатите.

В програмата на Йотова са предвидени още срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар, както и с кмета на Страсбург Катрин Траутман.

По време на визитата си във Франция Илияна Йотова ще открие в ЕП изложбата "Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост".

#президента Илияна Йотова #официална визита #Страсбург #Франция

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