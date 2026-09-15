Илиян Филипов: Ще се борим да спечелим Купата на елита

Илиян Филипов е изрази съжаление, че Ботев Пловдив няма да срещне своя градски съперник в лицето на Локомотив на четвъртфиналите за Купата на елита. „Канарчетата“ ще спорят с Ботев Враца на четвъртфиналите, а техният президент окачестви като позитивно появяването на новия турнир.

Филипов поясни, че „жълто-черните“ ще се борят за трофея в надпреварата.

„За жалост, се разминахме (б.р. - с Локомотив Пловдив), не изтеглихме правилната топка. Има дерби – има празник в Пловдив. Без значение победителя. Надявам се да се срещнем“.

„Изключително позитивно. Намалиха се мачовете, два клуба излязоха. До някаква степен се компенсира броят на мачове. В Англия и Германия играят много повече мачове. Всяка минута вдига цената на футболиста и цената му. Изцяло приветстваме“, добави той.

„Ботев Пловдив винаги е гледал високо, борим се за Купата“. Ботев Враца е много добър отбор, изобщо не е за подценяване. Видяхте, че последните мачове, че тимът изигра само с ЦСКА слаб мач по обясними причини – липсваха му доста титуляри. Един от най-трудните противници“, сподели Филипов.