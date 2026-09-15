Купата на Елита стартира с "червено“ дерби: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 още на четвъртфиналите

Жребият за първото издание на Купата на Елита предложи няколко любопитни сблъсъка още на четвъртфиналната фаза. Големият акцент е "червеното“ дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948, които ще се изправят един срещу друг в директна битка за място сред най-добрите четири.

Другият столичен гранд Левски ще срещне Арда. "Сините“ ще бъдат домакини в сблъсъка, който е планиран за 6 февруари. Ден по-късно трябва да се проведе и срещата между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Жребият размина двата пловдивски отбора. Ботев Пловдив ще се изправи срещу Ботев Враца, докато Локомотив Пловдив ще гостува на Черно море във Варна. Именно тези два двубоя ще дадат началото на новата надпревара през октомври.

Първият четвъртфинал е предвиден за 14 октомври, когато Ботев Пловдив ще бъде домакин на Ботев Враца. На 21 октомври Черно море ще посрещне Локомотив Пловдив. Останалите две срещи ще бъдат през февруари - Левски срещу Арда на 6 февруари и ЦСКА срещу ЦСКА 1948 на 7 февруари.

Ботев Пловдив - Ботев Враца

Черно море - Локомотив Пловдив

ЦСКА - ЦСКА 1948

Левски - Арда

Купата на Елита е нов турнир, организиран от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. В първото му издание участват осем отбора от родния елит - Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Последният заема мястото на Лудогорец, който е отказал участие.

Любопитна особеност в регламента е определянето на домакинството – предимството получава отборът с по-висока посещаемост през изминалия сезон.

Сериозен е и финансовият стимул в новата надпревара. Общият награден фонд е 720 000 евро, като всеки участник ще получи по 75 000 евро. За полуфиналистите са предвидени по 96 000 евро, а двата отбора, достигнали до финала – по 150 000 евро.

Полуфиналите ще се изиграят през март, а първият носител на Купата на Елита ще бъде определен на 7 април 2027 година, когато е насрочен финалът на турнира.







