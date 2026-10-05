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Валентин Илиев: Христо Янев ще отговаря за методологията в ЦСКА

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Спорт
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Спортният директор на ЦСКА коментира отношенията си с Христо Янев при представянето на новия наставник на "червените" Маркус Гиздол.

Валентин Илиев
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че бившият треньор на отбора Христо Янев ще отговаря за методологията на първия, втория и третия състав на "червените".

"Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него”, каза Илиев по време на представянето на новия наставник Маркус Гиздол.

Ръководителят не остана доволен от въпрос за това, къде е гледал мачовете под ръководството на Христо Янев.

"Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволи да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание. Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете", каза Илиев.

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#Валентин Илиев #Христо Янев

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