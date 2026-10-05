Валентин Илиев: Христо Янев ще отговаря за методологията в ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че бившият треньор на отбора Христо Янев ще отговаря за методологията на първия, втория и третия състав на "червените".

"Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него”, каза Илиев по време на представянето на новия наставник Маркус Гиздол.

Ръководителят не остана доволен от въпрос за това, къде е гледал мачовете под ръководството на Христо Янев.