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От семка до диня: Телевизионният център на БНТ в Русе се сдоби с... бостан

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Роман Сушков
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В двора на телевизионния център в Русе има градинка, която е не по-голяма от 4-5 квадратни метра.

От случайно попаднала динена семка преди 2-3 месеца покълва растение, което вече е превзело почти цялата площ.

За него не се полагат никакви грижи, твърди колегата по поддръжката на центъра Роман Лечев.

Роман Лечев: "Почти никакви грижи. Единствено редовно поливане. Не съм използвал никакви препарати. Това е чист екологичен продукт."

Растението се развива отлично и ражда прекрасни дини. Русенските телевизионери остават изненадани от качеството им.

Николай Рачев: "Определено мога да кажа, че това е най-вкусната и сочна диня, която някога съм ял."

Роман Сушков: "Въпреки че леко жълтее на места, тя е изключително сладка."

Сочните сладки плодове, родени на пъпа на Русе сред асфалт и бетон, доказват изключителната сила на българската земя. Дори такова малко парченце от нея може да се отблагодари. При това – безплатно!

#бостан #дини #Русе #телевизионен център

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