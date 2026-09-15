Разкриха модерна наркооранжерия в къща в Змейово, иззеха 68 кг марихуана (СНИМКИ И ВИДЕО)

Старозагорски криминалисти разкриха модерно оборудвана наркооранжерия в къща в село Змейово.

При специализираната операция са намерени голямо количество растения от рода на конопа, както и 68 отделни пакета със суха растителна маса, всеки с тегло около един килограм.

Помещението, в което се отглеждали растенията, било добре замаскирано и оборудвано с професионална техника. Изградени били специални климатична и вентилационна система, както и LED осветление, осигуряващи необходимите условия за отглеждането на канабис на закрито.

Във връзка със случая като обвиняеми са привлечени 45-годишен мъж мъж и жена на 29 г. Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена ролята на всеки от тях.Към момента не е установено за кой пазар и къде е била предназначена откритата марихуана.

Това е сред обстоятелствата, които разследващите тепърва ще изясняват.

снимки: МВР, БГНЕС

Операцията е проведена от сектор „Криминална полиция" към ОДМВР – Стара Загора в рамките на действията срещу производството и разпространението на наркотични вещества