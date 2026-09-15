Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?

Изнесените факти от експертите са потресаващи и са тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти във село Раковица по повод изнесената вчера на пресконфеленция информация относно случая „Петрохан-Околчица".

По думите на Радев трябва да се стигне до дъното на процесите около случая „Петрохан-Околчица“. Според премиера първо трябва да се търси отговор на редица въпроси.

Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция, попита Радев. Той постави въпроси и как НПО, което по думите му е свързано с „педофилия и погазва морални норми“, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, как е разполагало с огромна територия и е възпрепятствало свободното движение на български граждани там, както и как е било регистрирано такова огромно количество оръжие.

Радев попита и как се е стигнало до това човек, който е бил финансово и политически толериран и обществено легитимиран, да бъде обвиняван в тежки престъпления и погазване на морални норми.

„Това е процес, продължавал години наред. И ако ние, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви министър-председателят.

В отговор на въпрос за коментарите на анализатори, които свързват случая с предстоящите избори, Радев попита какво общо имат убийството и сексуалното насилие над деца с изборите.

„Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?“, попита той.

Радев посочи, че трябва да бъде намерен отговор и да се стигне до дъното на случая, който определи като свързан с „наистина секта и педофилска организация“.