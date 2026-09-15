БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със сроковете

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази

Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със заложените срокове в хронограмата на изборите, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите. Общо осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии със заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация, заради констатирани несъответствия, посочи говорителят на ЦИК.

Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани четири кандидатски листи, добави Цветкова.

#Стоянка Балова #президентски избори 2026 г. #подготовка за изборите #цик

Водещи новини

Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия се е радвало...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура НА ЖИВО: В МС представят нов подход за развитие на транспортната инфраструктура
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гълъб Донев: Стремим се минималната заплата да се увеличи до 670...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Ремонтът на покрива на Тревненската школа започва до дни, съобщи...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ