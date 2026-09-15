ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със сроковете

Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със заложените срокове в хронограмата на изборите, каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите. Общо осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии със заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация, заради констатирани несъответствия, посочи говорителят на ЦИК.

Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани четири кандидатски листи, добави Цветкова.