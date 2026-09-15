Студенти и преподаватели от НАТФИЗ отново излязоха на протест днес.

Те настояват за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Протестът започна пред сградата на академията и премина в шествие до Министерството на образованието.

За кратко беше блокирано движението по основни столични булеварди. БНТ потърси за коментар ректора, но такъв нямаше.

Йоана: "На нас ни е писнало от това да бъдем неглижирани и да не се обръща внимание на проблем, който продължава не от месеците, откакто протестираме, а още от много преди това."

Леана Стоянова: "Днес излизаме на протест, защото все още, колко месеца по-късно не получаваме никакво коректно отношение от ректора ни и от администрацията ни като цяло. Лично в моята специалност, която е генерално дигитална, разполагаме по отчет с един компютър и това е само малка част от всички нередности, от които набъбва гнева, за който сме излезли да протестираме днес. бихме искали прозрачност, бихме искали отношение и подкрепа в нашето творческо развитие, защото за това сме част от тази академия, за да бъдем бъдещето на България."

Тони Пенчев: "Излизаме на протест, защото кризата в НАТФИЗ по никакъв начин не е получила решението, коeто очаквахме" "Това, което искаме е оставка на ректора и всички институции, които сме сезирали да се задействат, да направят нещо по въпроса, това за съжаление, не се случва. Проблемът е, че диалогът е нарушен много отдавна и той за съжаление, поне аз не смятам, че е възстановим със настоящото ръководство и затова настояваме да има промяна в това ръководство."

Снимки: Дарина Ангелова

Деян Еничеров: "Вчера ние бяхме на среща в Министерството на образованието и науката, която беше всъщност организирана комисия от Министъра на образованието по повод на изглаждане на отношенията между двете страни, нали, в НАТФИЗ, за изглаждане на диалога. На срещата вчера той не дойде, което предизвика доста бурни реакции в комисията, поради причината, че в присъствието на две министерства, на две комисии, КНСБ и други институции, той не се появи, а им беше обещал."