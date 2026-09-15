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Студенти и преподаватели от НАТФИЗ отново излязоха на протест

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Те настояват за оставката на ректора

студенти преподаватели натфиз отново излязоха протест
Снимка: Дарина Ангелова
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Студенти и преподаватели от НАТФИЗ отново излязоха на протест днес.

Те настояват за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Протестът започна пред сградата на академията и премина в шествие до Министерството на образованието.

За кратко беше блокирано движението по основни столични булеварди. БНТ потърси за коментар ректора, но такъв нямаше.

Йоана: "На нас ни е писнало от това да бъдем неглижирани и да не се обръща внимание на проблем, който продължава не от месеците, откакто протестираме, а още от много преди това."

Леана Стоянова: "Днес излизаме на протест, защото все още, колко месеца по-късно не получаваме никакво коректно отношение от ректора ни и от администрацията ни като цяло. Лично в моята специалност, която е генерално дигитална, разполагаме по отчет с един компютър и това е само малка част от всички нередности, от които набъбва гнева, за който сме излезли да протестираме днес. бихме искали прозрачност, бихме искали отношение и подкрепа в нашето творческо развитие, защото за това сме част от тази академия, за да бъдем бъдещето на България."

Тони Пенчев: "Излизаме на протест, защото кризата в НАТФИЗ по никакъв начин не е получила решението, коeто очаквахме" "Това, което искаме е оставка на ректора и всички институции, които сме сезирали да се задействат, да направят нещо по въпроса, това за съжаление, не се случва. Проблемът е, че диалогът е нарушен много отдавна и той за съжаление, поне аз не смятам, че е възстановим със настоящото ръководство и затова настояваме да има промяна в това ръководство."

Снимки: Дарина Ангелова

Деян Еничеров: "Вчера ние бяхме на среща в Министерството на образованието и науката, която беше всъщност организирана комисия от Министъра на образованието по повод на изглаждане на отношенията между двете страни, нали, в НАТФИЗ, за изглаждане на диалога. На срещата вчера той не дойде, което предизвика доста бурни реакции в комисията, поради причината, че в присъствието на две министерства, на две комисии, КНСБ и други институции, той не се появи, а им беше обещал."

Доц. д-р Ема Константинова, ръководител на специалност "Филмово и телевизионно продуценство": "Той отказва да изпълнява определени свои задължения като това да участва в най-висшия съвет на алианса FilmEU, което всъщност ще ни постави в процедура на изключване. За двете години и половина, в които е ректор, той не успя да се срещне със своите колеги ректори от този алианс нито веднъж - дори онлайн не намери време. Другото абсолютно неприемливо за нас и за нашата общност - студентска и преподавателска- е опитите да се оказва върху нас натиск и нашия процес да бъде саботиран. През януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора, поставихме ги публично, той не отговори на нито един от тях, преди това сме писали множество докладни, сигнали, на които също не получихме отговор. След което когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до министерството, който е нашият принципал и до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия. напомням, че подаването на сигнали е конституционно право на всеки човек"

#НАТФИЗ #студенти #протест

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