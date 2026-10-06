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Намаляване на регионалните дирекции за социално подпомагане предвижда проект на постановление на МС

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намаляване регионалните дирекции социално подпомагане предвижда проект постановление
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Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13 – това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане в платформата Strategy.bg. Вносител е Министерството на труда и социалната политика.

„С оглед подобряване на структурата и организацията на работа в териториалните поделения на АСП, се предвижда броят на регионалните дирекции за социално подпомагане да се намали от 28 на 13“, пише в проекта.

Предложението е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документа. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи.

„Оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане“, посочват от МТСП.

Съобразяваме се с броя на населението в различните области, броя на случаите и заявленията, които се обработват, така че при окрупняването горе-долу да е еднакво разпределението на обема работа между малко по-оптимизирания брой регионални дирекции, каза преди седмица министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия относно предстоящата промяна в АСП.

#социално подпомагане #мтсп #Министерски съвет

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