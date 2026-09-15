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"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери търговците на цветя, какво установи?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Приходната агенция е извършила 88 проверки в страната

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Ръст в нарушенията на данъчното законодателство установяват проверките на НАП при търговците на цветя по предварителни данни. Приходната агенция е извършила 88 проверки в страната. Установени са 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на касови бележки.

По-голямото търсене на цветя за 15 септември стана причина служителите на приходната агенция да започнат проверки в цялата страна. Сред най-честите нарушения е неиздаване на касова бележка.

"Държа на касовата бележка, но с въвеждането на еврото, доста тежко се отрази на хората, има изключително много места с некоректност в цените така, че съм склонна да направя компромис, тъй като всички трябва по някакъв начин да оцелеем."

"Винаги ми дават касова бележка."

Финансовата санкция за неиздаване на касова бележка е от 500 до 2000 евро при първо нарушение и до 20 хиляди евро при второ. Първоначалните данни обаче показват ръст на нарушенията.

Страхил Дончев, началник отдел в гл. дирекция "Фискален контрол", НАП: "Само на територията на София - град са извършени 33 проверки като са установени 19 нарушения, 8 от тях са за неиздаване на касови бележки. Проверките продължават и към момента. Традиционно в днешния ден проверките на цветя е най-масова в тези търговски обекти. Има ръст на нарушенията, но това подлежи на анализ, проверките все още не са приключили."

Виктор е бил проверен вчера - не са открити нарушения. Той, подобно на Паолина, която иска да купи цветя за учителите на дъщеря си, посочва, че цените на цветята със сигурност са се повишили.

"Може би има известна разлика с миналата година, но мисля, че има ако човек обиколи из сергиите човек, ще намери още нещо, което да е приемлива цена."

"Спрямо преди няколко години доста са се повишили, спрямо миналата не чак толкова много, но и производителите имат вина за това, не определяме само ние цената."

От НАП призовават гражданите да подават сигнали винаги, когато имат съмнения за нарушения от страна на търговец.

#търговци на цветя #НАП #проверки #новини в Метрото

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