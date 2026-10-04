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Иранският министър на петрола е подал оставка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Ирански министър на петрола, оставка
Снимка: БНР
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Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад е подал оставка, съобщиха от президентската канцелария в неделя, докато страната е изправена пред дълги опашки по бензиностанциите вследствие на войната в Близкия изток, посочва Франс прес.

"След приемането на оставката на Мохсен Пакнеджад, с указ на президента е назначен Хамид Бовард, който е изпълнителен директор на Националната иранска петролна компания, за изпълняващ длъжността министър на петрола", се посочва в изявлението, разпространено от държавната медия IRIB.

Оставката на Пакнеджад идва в момент, когато иранският петролен сектор продължава да бъде подложен на натиск от страна на санкциите на САЩ.

#ирански министър на петрола #опашки за гориво #оставка #новини в Метрото

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