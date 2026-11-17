Преките чуждестранни инвестиции у нас са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с с временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, Американската търговска камара и представители на компаниите, участвали в бизнес делегацията, водена от него във Вашингтон през октомври, съобщиха от ведомството.

„Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал", изтъкна той. „Отчитаме и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на миналата година", допълни Пулев.

По време на срещата вицепремиерът подчерта, че целта й е да чуе конкретните потребности на компаниите и да осигури необходимото съдействие в следващите разговори и преговори.

Той припомни резултатите от посещението във Вашингтон, в което участваха 30 представители на 20 български компании, организирани от Американската търговска камара, от високотехнологичния и отбранителен сектор. Проведени бяха над 110 двустранни бизнес срещи. В рамките на официалната програма бяха осъществени и разговори с представители на Държавния департамент, Националния икономически съвет към Белия дом, както и 15 отделни разговора с водещи компании от отбранителния сектор.

Вицепремиерът проведе разговори с представители на "СпейсЕкс" за изграждане на регионален комуникационен център и развитие на сателитна телекомуникационна инфраструктура у нас.

Сред основните теми по време на срещата бяха изграждането на инфраструктура за сателитни комуникации чрез наземни станции, необходимите съоръжения за поддържане на системата "Старлинк", както и възможностите за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

На нея стана ясно, че от американската компания имат сериозен интерес България да се превърне в техен комуникационен център за региона.

Министър Пулев заяви готовността на държавата да подкрепя инвестиционните намерения чрез ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“.

„Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем“, допълни вицепремиерът.

Временно управляващият Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл също подчерта значението на последващата работа и надграждането на постигнатото по време на бизнес мисията.

„Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати“, допълни Мартин Макдауъл.