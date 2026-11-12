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„Булгаргаз“ предлага увеличение с 14,38% на цената на природния газ през декември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Икономика
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булгаргаз предлага ниска цена газа август
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Общественият доставчик „Булгаргаз“ предлага природният газ да поскъпне с 14,38 процента през декември до 66,83 евро за мегаватчас спрямо утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена от 58,43 евро за мегаватчас през ноември, се посочва в заявлението на дружеството, публикувано в регистъра на КЕВР.

Предложената цена е за продажбите на „Булгаргаз“ към крайните снабдители и лицензираните дружества за производство и пренос на топлинна енергия. Тя е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.

В обосновката си дружеството посочва, че предложената цена е с над 20 процента по-ниска от цените на европейските газови пазари.

При формирането на цената са отчетени заявените от клиентите количества природен газ за декември, които ще бъдат осигурени по договора с азербайджанската компания, от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, чрез доставки на втечнен природен газ през Турция и от подземното газово хранилище „Чирен“.

В приложеното сравнение на цените на европейските газови пазари към 9 ноември „Булгаргаз“ посочва цена на търсене/предлагане от 81,55/82,05 евро за мегаватчас за нидерландския хъб TTF, 83,305/83,345 евро за мегаватчас за германския VTP и 84,025/84,175 евро за мегаватчас за австрийския VTP. Посочената цена на газовия хъб „Балкан“ за 9 ноември е 80,46 евро за мегаватчас.

#Булгаргаз #цена на природния газ #новини в Метрото

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