БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение между Дания и Русия - руска фрегата изстреля сигнални ракети срещу датски хеликоптер

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дания обвини руска фрегата за изстрелване на две сигнални ракети срещу неин военен хеликоптер, който е наблюдавал морския съд в Балтийско море.

Копенхаген привика руския посланик заради инцидента, който определи като "абсолютно неприемлив". По-рано самолет на НАТО свали дрон навлязал във въздушното пространство на Литва. Смята се, че безпилотният апарат е дошъл от Беларус- страна -съюзник на Русия.

Датският премиер Мете Фредериксен определи руските действия срещу хеликоптер на страната й като "безотговорни" и насочени към "сплашване и разделение". Според датските военни тяхната машина е извършваща рутинна мисия по наблюдание и заснемане на руска фрегата в международни води. Една от двете сигнални ракети е минала близо до хеликоптера. Датската дипломация обвини Русия, че постепенно измества границите на това, което смята за приемливо.

Ларс Льоке Расмусен, министър на външните работи на Дания: "И всичко това показва модел на ескалация от страна на Русия, която подлага на изпитание нашата солидарност, но тя остава непоклатима."

Датски военни експерти признават, че сама по себе си сигнална ракета не може да свали хеликоптер, но би могла да създаде сериозен проблем при попадение в двигателя или при други обстоятелства.

Сьорен Сьоренсен, военен наблюдател: "Летели са с отворена врата, защото са правели снимки. Ако горяща сигнална ракета влезе в кабината, нещата щяха сериозно да се объркат."

Руската страна обвини датския хеликоптер в провокативни маневри и отхвърли твърденията за Копенхаген за рутинна мисия.

Властите в Литва издирват отломките на дрон, свален от самолети на НАТО над южната част на страната в района на Каунас - втория по големина град на страната. Принадлежността на безпилотния апарат още се установява, но според италианския министър на отбраната Гуидо Кросето, най-вероятно той е дошъл от Русия. Дронът, навлязал през Беларус беше свален от италиански изтребител.

Кестутис Будрис, министър на външните работи на Литва:"При всяко нарушение на въздушното пространство получаваме доклад за местоположение, координати и обстоятелства. При всеки случай се изготвя дипломатическа нота до държавата, откъдето едва нарушителя- в този случай говорим за Беларус. Когато разследването на отломките определи на кого е дронът, ще предприемем други мерки."

Кремъл привества американско предложение за руско-украински мораториум върху ударите срещу енергийни обекти, но настоя за защита на износа по море и премахване на санкциите срещу Русия.

Доналд Тръмп обяви мораториума за факт, но нито една от страните не потвърди такова споразумение.

Русия днес порази бензиностанция в Киев, а Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия.

#издирване на останки от дрон #привикване на посланик #напрежение межуд Русия и Дания #Литва

Последвайте ни

ТОП 24

Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
1
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
2
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
3
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
4
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са обвинени в убийство с евентуален умисъл
5
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са...
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица
6
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европа

Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия
Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия
"Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон "Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон
Чете се за: 00:45 мин.
Белгийското летище Шарльороа ще бъде засегнато от стачка на въздушните диспечери Белгийското летище Шарльороа ще бъде засегнато от стачка на въздушните диспечери
Чете се за: 00:57 мин.
Летището в Катания остава затворено заради вулкана Етна Летището в Катания остава затворено заради вулкана Етна
Чете се за: 01:15 мин.
Последствия от войната: Отново дронове в Литва и Полша Последствия от войната: Отново дронове в Литва и Полша
Чете се за: 01:12 мин.
Двудневна национална стачка на семейните лекари в Италия Двудневна национална стачка на семейните лекари в Италия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност
Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи Първият училищен звънец – 700 хиляди ученици влязоха в класните стаи
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери търговците на цветя, какво установи? "Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери търговците на цветя, какво установи?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ЦИК: Организацията на изборите продължава по план и в съответствие...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Напрежение между Дания и Русия - руска фрегата изстреля сигнални...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
„БНТ представя“ документален филм, посветен на Йорданка...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ