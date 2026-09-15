Напрежение между Дания и Русия - руска фрегата изстреля сигнални ракети срещу датски хеликоптер

Дания обвини руска фрегата за изстрелване на две сигнални ракети срещу неин военен хеликоптер, който е наблюдавал морския съд в Балтийско море.

Копенхаген привика руския посланик заради инцидента, който определи като "абсолютно неприемлив". По-рано самолет на НАТО свали дрон навлязал във въздушното пространство на Литва. Смята се, че безпилотният апарат е дошъл от Беларус- страна -съюзник на Русия.

Датският премиер Мете Фредериксен определи руските действия срещу хеликоптер на страната й като "безотговорни" и насочени към "сплашване и разделение". Според датските военни тяхната машина е извършваща рутинна мисия по наблюдание и заснемане на руска фрегата в международни води. Една от двете сигнални ракети е минала близо до хеликоптера. Датската дипломация обвини Русия, че постепенно измества границите на това, което смята за приемливо.

Ларс Льоке Расмусен, министър на външните работи на Дания: "И всичко това показва модел на ескалация от страна на Русия, която подлага на изпитание нашата солидарност, но тя остава непоклатима."

Датски военни експерти признават, че сама по себе си сигнална ракета не може да свали хеликоптер, но би могла да създаде сериозен проблем при попадение в двигателя или при други обстоятелства.

Сьорен Сьоренсен, военен наблюдател: "Летели са с отворена врата, защото са правели снимки. Ако горяща сигнална ракета влезе в кабината, нещата щяха сериозно да се объркат."

Руската страна обвини датския хеликоптер в провокативни маневри и отхвърли твърденията за Копенхаген за рутинна мисия.

Властите в Литва издирват отломките на дрон, свален от самолети на НАТО над южната част на страната в района на Каунас - втория по големина град на страната. Принадлежността на безпилотния апарат още се установява, но според италианския министър на отбраната Гуидо Кросето, най-вероятно той е дошъл от Русия. Дронът, навлязал през Беларус беше свален от италиански изтребител.

Кестутис Будрис, министър на външните работи на Литва:"При всяко нарушение на въздушното пространство получаваме доклад за местоположение, координати и обстоятелства. При всеки случай се изготвя дипломатическа нота до държавата, откъдето едва нарушителя- в този случай говорим за Беларус. Когато разследването на отломките определи на кого е дронът, ще предприемем други мерки."

Кремъл привества американско предложение за руско-украински мораториум върху ударите срещу енергийни обекти, но настоя за защита на износа по море и премахване на санкциите срещу Русия.

Доналд Тръмп обяви мораториума за факт, но нито една от страните не потвърди такова споразумение.

Русия днес порази бензиностанция в Киев, а Украйна нанесе удар по руска петролна рафинерия.