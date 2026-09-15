Единствени по рода си у нас: Четириногите Буда и Барс, които спасяват птици

Буда и Барс са единствените кучета у нас, обучени да откриват отровни примамки в природата. Немските овчарки и Николай Терзиев са екип, който работи, за да спасява лешояди и орли от отрова, хвърлена срещу хищници.

За съжаление редките птици, за които повече от 30 години се полагат усилия да останат у нас, стават жертва на човешката безотговорност.

Барс е един щастлив пенсионер, вече на 11 години, затова и основно работата я върши Буда под стриктните му напътствия.

Николай Терзиев определи Буда като "дивак" за разлика от Барс, който е много уравновесен.

Те не са обикновени домашни любимци. Тяхната работа е специализирана. Това са единствените кучета в България, които търсят и откриват отровни примамки.

Стандартно за обучението им е било необходимо времето между 4 и 6 месеца. Винаги това, което се намира под формата на примамка е храна, затова и обучението на кучетата е толкова трудно, както и рискът за самите тях.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева