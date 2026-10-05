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Доживотен затвор за мъж, опитал да проникне с ножове в израелското посолство в Лондон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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доживотен затвор мъж опитал проникне ножове израелското посолство лондон
Снимка: БТА
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Мъж от Кувейт, който се опита да проникне в израелското посолство в Лондон, въоръжен с два ножа и носещ послание, в което заявяваше готовност да се превърне в мъченик, беше осъден днес на доживотен затвор, след като беше признат за виновен в подготовка на терористичен акт, предаде Ройтерс.

Тридесет и четиригодишният Абдула Албадри се опита да проникне в периметъра на посолството в западната част на Лондон през април 2025 г., преди да бъде спрян от въоръжените полицейски служители, охраняващи обекта.

Прокуратурата заяви, че Албадри е искал да извърши нападение срещу посолството в знак на отмъщение за действията на Израел в ивицата Газа. Доказателствата, представени по време на съдебния процес, показаха, че той е проучил местоположението на посолството, носел е два ножа и е имал бележка, в която е изразил намерението си да умре като мъченик.

През май съдебното жури в Централния наказателен съд на Англия и Уелс в Лондон, известен още като "Олд Бейли", го призна за виновен в подготовка на терористичен акт и притежание на два остри предмета.

За свързаното с тероризъм престъпление той беше осъден именно на доживотен затвор, като може да поиска промяна на наказанието едва след като е излежал 20 години.

#Лондон #доживотна присъда #нападение

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