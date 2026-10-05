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България дари дъбова катедра на Постоянния арбитражен съд в Хага

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:32 мин.
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българия дари дъбова катедра постоянния арбитражен съд хага
Снимка: БТА
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Катедра от масивен дъб, направена от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ – Трявна, бе дарена днес от България на Постоянния арбитражен съд в Хага.

Дарението бе връчено от министъра на външните работи Велислава Петрова, която е на официално посещение в Нидерландия, на генералния секретар на съда Марчин Чепелак. Специалната церемония се състоя в историческата сграда на Двореца на мира, където освен Постоянният арбитражен съд се помещават още Международният съд на ООН и Хагската академия по международно право.

България е сред 26-те държави-учредителки на Съда, както бе посочено на церемонията от Велислава Петрова и Марчин Чепелак.

Катедрата ще стане част от интериора на Двореца на мира, където ще представя българската художествена традиция редом с дарения от близо 40 други държави. В дизайна й са съчетани логото на Арбитражния съд в Хага и орнаменти, вдъхновени от българската възрожденска дърворезба.

Сред гостите на церемонията бяха ­ секретарят на Международния съд на ООН Сантяго Виялпандо, проф. Екатерина Трендафилова, председател на Специализираните съдебни състави за Косово и Специализираната прокуратура, Ерик Вестстрате, посланик за международните организации в Министерството на външните работи на Нидерландия, както и директорът на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ Орфей Миндов.

Международното право не е абстрактен идеал. То е общата ни защита срещу нестабилността, конфронтацията и налагането на силата. Дори най-трудните различия могат да бъдат решавани чрез право, диалог и взаимно уважение, заяви министър Петрова.

Българският външен министър подчерта, че повече от 125 години след създаването си Постоянният арбитражен съд остава важен стълб на международния правов ред и предоставя механизми за мирно разрешаване на спорове. България е сред 26-те държави, учредили Съда с Хагската конвенция от 1899 г., и потвърждава последователния си ангажимент към мира и принципите на международното право.

В изказването си генералния секретар на съда Марчин Чепелак припомни ролята на българския дипломат д-р Димитър Станчов, който заедно Константин Пападопов (военен аташе) представя България на Първата Хагска конференция (1899 г.), на която се основа съдът. В залата, в която се проведе церемонията, бе изложена снимка на двамата на конференцията.

България е сред 44-страни, които участват във Втората Хагска конференция (1907 г.) С Хагските конвенции - серия от важни международни договори – се поставят основите на съвременното международно хуманитарно право и международно частно право.

Основният камък на Двореца на мира е положен през 1907 г. по време на Втората мирна конференция в Хага, когато към страните-участнички е оправен призив да дадат своя принос към новопостроения „храм на мира“. Откликват близо 40 държави, като даряват материали за неговото построяване и предмети за интериора му, както и произведения на изкуството. Сред тях са Италия, която дарява мрамор за главното фоайе; Германия - масивни входни порти от ковано желязо; Швеция и Норвегия – гранит за външната облицовка на сградата; Швейцария - часовник за централната кула; Япония - стенни копринени гоблени; Китай - ценни порцеланови вази; Дания - порцеланов фонтан; Турция - ръчнотъкан килим Хереке, а витражите са дарове от различни държави, всеки от които изобразява теми, свързани със закона и мира.

Близо 113 години след като Дворецът отваря врати през 1913 година, и България вече има присъствие там със свое дарение.

#катедра #външният министър Велислава Петрова #Хага #МВнР

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