Вицепремиерът Александър Пулев: Заводът за барут ще се строи на терен край Бругас

Заводът за барут ще се строи на терен край Бургас, собственост на Министерството на отбраната. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев по време на блицконтрол в парламента.
Той поясни, че новата локация е договорена тази седмица на среща с представители на германския отбранителен концерн "Райнметал" у нас.
Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ. Втората основна точка беше локацията, която ще стане приемник на това голямо инвестиционно намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура."