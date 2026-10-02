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Вицепремиерът Александър Пулев: Заводът за барут ще се строи на терен край Бругас

Николай Минков от Николай Минков
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вицепремиерът александър пулев заводът барут строи терен бругас
Снимка: БТА
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Заводът за барут ще се строи на терен край Бургас, собственост на Министерството на отбраната. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев по време на блицконтрол в парламента.

Той поясни, че новата локация е договорена тази седмица на среща с представители на германския отбранителен концерн "Райнметал" у нас.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: "Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ. Втората основна точка беше локацията, която ще стане приемник на това голямо инвестиционно намерение. Обсъдихме и предложихме нов терен, който е в близост до Бургас. Той е собственост на Министерството на отбраната и има цялата нужна прилежаща инфраструктура."

#министър Александър Пулев #вицепремиерът Александър Пулев #завод за барут #Бургас #новини в Метрото

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