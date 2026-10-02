Вицепремиерът Александър Пулев: Заводът за барут ще се строи на терен край Бругас

Заводът за барут ще се строи на терен край Бургас, собственост на Министерството на отбраната. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев по време на блицконтрол в парламента.

Той поясни, че новата локация е договорена тази седмица на среща с представители на германския отбранителен концерн "Райнметал" у нас.