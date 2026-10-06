КЗП забрани пускането на пазара на никотинови паучове, съдържащи тютюн

Комисията за защита на потребителите забрани пускането на пазара на 280 кутии никотинови паучове, съдържащи тютюн, открити в пратки на две куриерски компании.

В сигнала от Агенция „Митници“ до КЗП се посочва, че след проверка в логистичен център и складови бази на една голяма и една по-малка куриерски фирми в България, в пратки от тази година на физически лица, са открити общо 280 кутии. Независимо от търговското им наименование и начина на представяне „никотинови паучове“ същите представляват „тютюн за орална употреба“.

Взетите от Централна митническа лаборатория проби за анализ сочат, че става дума за изделия, съдържащи тютюн и попадащи под забраната на чл. 17 на Директива 2024/40/ЕС и на чл. 31 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Физическите лица, отговорни за пратките, са двама мъже от Габрово и София, на които се издава разпореждане за забрана пускането на пазара на никотиновите паучове. КЗП информира със свое писмо Агенция „Митници“, че продуктите от този вид са забранени за продажба и към подобни изделия следва да се предприемат съответните законови действия.

Комисията информира и всички куриерски фирми в страната, че спрямо забранени и опасни изделия са длъжни да прилагат стриктно закона и да не спомагат за разпространението им, нарушавайки режима за защита на здравето на потребителите.