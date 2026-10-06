ЦИК обучава РИК за изборите: Шофьорска книжка не може да замени личната карта

Централната избирателна комисия обучава членовете на районните избирателни комисии в Софийска област, Пловдив и Пазарджик за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

По време на обучението от ЦИК припомниха, че не може да се гласува с шофьорска книжка или международен паспорт. Хората с увреждания могат да гласуват във всяка секция, а новите решения на ТЕЛК са валидни и без подписи и печати.

"Също е важно да се знае, че новите решения за ТЕЛК нямат подписи и печати. Важно е членовете на СИК да го знаят, за да не върнат някой избирател поради тази причина, добави Лазарина Василева Бонева-Харалампиева, член на ЦИК.

При технически проблем с машината трябва да бъде извикан техник и незабавно да бъде уведомена РИК, която информира ЦИК. Ако машината не заработи, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

"При технически проблем с машините се вика техник и незабавно се уведомява РИК, които също незабавно трябва да уведомят ЦИК. Ако техниците се бавят или откажат да дойдат, това се описва като проблем. Ако машината не работи, се минава на хартия, като все пак е хубаво да се изчакат десетина минути, докато се работи върху проблема, отбеляза тя. По нейните думи ако машината е спряла да работи по средата на изборния ден, флашката все пак се пак се носи в изчислителния пункт", посочи Бонева.

От ЦИК подчертаха още, че избирателят няма право да гласува повторно, дори ако отрязъкът от машината е по-блед или по-къс, стига вотът да може да бъде разчетен.

"Ако машината пусне отрязък, който е по-къс или по-блед, но все пак се чете, означава, че вотът е зачетен. Не бива и не трябва да се допуска случай на повторно гласуване, каквито е имало на предходни избори в цялата страна", допълни тя.

При подаване на жалби трябва подробно да се описва конкретното нарушение, а не само да се посочва, че „е извършено нарушение“.