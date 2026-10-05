Емил Ценов: Бяхме малко объркани в първите мачове

Футболистът на националния отбор Емил Ценов гарантира, че утре представителният отбор ще демонстрира друго лице. Ценов намекна, че има и някакво желание за реванш, предвид поражението с 1:2 от Люксембург на 26-и септември.

Мачът Люксембург – България е с начален час 21:45 часа на „Стад дьо Люксембург“.

„За мен атмосферата между футболистите е добра. Не смятам, че има дразги или нещо да ни пречи. Това, което ни попречи в първите мачове е, че не всеки до крайна степен беше разбрал точните задачи. Бяхме малко объркани. Сега при гостуването на Исландия не успяхме да задържим едно постоянно представяне. Първото полувреме беше добро, особено в защита“, започна Ценов.

„За всички е ясно, че има някакво психологическо напрежение в отбора, което не ни позволява да разгърнем напълно възможностите си. Отборът има много по-голямо качество. Трябва да извоюваме няколко добри резултата с добра игра. Единствено това би ни помогнало да излезем от тази дупка. Негативните резултатите се трупат и това влияе на отбора, затова трябва да спрем тази негативна тенденция“, добави футболистът.