Нападателят Майкъл Олисе пропусна тренировката на Байерн Мюнхен преди мача срещу френския Лил в Шампионската лига и вероятно няма да може да играе за германския футболен шампион, съобщава "Билд".

При равенството срещу Кьолн в петък френският национал получи тежък удар в крака и пропусна цялото второ полувреме от срещата, след която баварците предадоха водачеството в Бундеслигата на големия си съперник Борусия Дортмунд. "Жълто-черните" вече са първи в класирането с 24 точки, докато Байерн е втори с 22, наравно с третия Фрайбург след 10 кръга.

"Той няма да отсъства дълго. Мачът от Шампионската лига е твърде скоро, но може би може да се завърне за двубоя срещу Хамубргер ШФ", обясни президентът на клуба Херберт Хайнер.

Според "Скай Спортс", Олисе е бил забелязан да ходи с патерици и да носи специален медицински ботуш, за да стабилизира крака си.

През настоящия сезон 24-годишният французин има 16 участия във всички турнири, в които е отбелязал 12 гола и е направил 7 асистенции.