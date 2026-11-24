Старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри заяви, че Манчестър Сити е очевиден фаворит в предстоящия сблъсък между двата отбора в Шампионската лига, а класирането на италианския тим за елиминациите на турнира зависи от последните три мача в основната фаза, а не конкретно от този срещу Сити.

„Просто смятам, че този мач няма да бъде решаващ. Математически погледнато, със сигурност се нуждаем от поне три победи. Знаем колко трудно ще бъде, тъй като играем срещу един от най-силните отбори в Европа - тим, който доминира във Висшата лига през последните 10 години, печелил е Шампионската лига и е преминал през множество промени в състава“, коментира Алегри, цитиран от football-italia.net.

„Това е мач от Шампионската лига срещу един от фаворитите за спечелване на турнира. Както винаги, ще ни е необходима отлична техника“, добави наставникът на Неапол.

„Подобни двубои не се нуждаят от допълнителна мотивация - те сами по себе си я създават. Ако не сме мотивирани, значи изобщо не разбираме къде играем. Въпреки това, ще се сблъскаме с обективни трудности срещу съперник, който притежава изключителна техника и физическа мощ, така че ще трябва да се представим на ниво“, каза още Масимилиано Алегри.