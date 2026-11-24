Арсенал посреща Борусия Дортмунд в двубой от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се играе във вторник от 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон.

"Артилеристите" до момента нямат поражение. Тимът е записал три победи и едно равенство, с което си е осигурил 10 точки от възможни 12. Германският състав също се представя стабилно, като има три успеха и една загуба и заема 12-то място във временното класиране.

Последната официална среща между двата отбора беше през декември 2014 година, когато Арсенал спечели с 2:0 на собствен терен. По-рано през същия сезон Борусия Дортмунд беше надделяла със същия резултат в Германия.

Лондончани ще разчитат на силното си представяне у дома. От началото на сезона те са спечелили и шестте си домакински срещи във всички турнири, като са допуснали едва два гола. Въпреки равенството срещу Нюкасъл в последния си мач от Висшата лига, футболистите на Микел Артета ще търсят нов успех пред собствена публика.

Борусия Дортмунд обаче пристига в Лондон с амбицията да продължи доброто си представяне в Европа. Германците вече имат три победи в основната фаза, но поражението от Бодьо/Глимт с 0:1 по-рано през кампанията показа, че могат да срещнат затруднения и срещу съперници извън традиционните европейски грандове.

Предстоящият двубой ще бъде сериозно изпитание за "жълто-черните", които ще трябва да се справят с домакинския натиск на Арсенал и стремежа на английския тим да запази перфектния си баланс на "Емиратс".

В друг интересен двубой Манчестър Сити посреща Наполи след 3 победи и 1 загуба в първите си четири мача от основната фаза. "Гражданите" са реализирали 12 попадения и с девет точки заемат седмото място, така че имат силен стимул да запазят позицията си сред първите осем.

Наполи е с 1 победа и 3 поражения. Затрудненията им в защита се задълбочават от отсъствията на Алесандро Буонджорно, Джовани Ди Лоренцо и Беноа Бадиашил. Станислав Лоботка и Давид Нерес също няма да играят. Манчестър Сити са без Матеус Нунеш и Антоан Семеньо, но разполагат с по-голяма дълбочина в състава.