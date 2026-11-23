Наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич коментира минималния успех с 1:0 над Дунав (Русе). Специалистът отбеляза, че всички мачове след паузата за националните отбори са трудни.

"Очаквах труден мач. Техният треньор върши страхотна работа. Справят се добре в защита, биткаджийски отбор са, не допускат положения пред тяхната врата. Имахме своите шансове. След като отбелязахме първия гол, пропуснахме да вкараме втори. Всички мачове са трудни след паузата за националните отбори.

Щастлив съм, защото успяхме да изпълним нашия план. Имахме достатъчно възможности да отбележим още голове, с които да завършим спокойно мача. Ако не вкараш втори гол, може да страдаш. Трите точки са си три точки. Те са много важни.