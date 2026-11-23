Лудогорец постигна трудна победа с 1:0 над Дунав в Разград в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение падна в шестата минута на добавеното време на първата част, когато Амир Хаджиахметович се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле.

„Орлите“ започнаха по-активно, но пропуснаха няколко добри възможности чрез Руан Секо и Бърнард Текпетей. Вратарят на гостите Димитър Китанов се отличи с важни намеси, преди да напусне принудително в 39-ата минута след сблъсък с Текпетей. Стражът имаше съмнения за фрактура на носа, а на негово място се появи Желазовски.

Малко преди почивката Дунав също беше близо до гол. Сейнт-Луис стреля опасно към близкия ъгъл, Гърбич успя да избие, а топката срещна гредата и излезе в корнер. В ответната атака Лудогорец организира добра комбинация, завършила с попадение на Хаджиахметович след подаване на Текпетей.

След почивката домакините имаха възможности да решат окончателно срещата. Желазовски спаси опасен изстрел на Желизко, а резервата Квадво Дуа пропусна сам срещу него след бърза контраатака. Дунав също потърси път към вратата и в 80-ата минута Бойчев принуди Гърбич да се намесва решително.

В крайна сметка Лудогорец запази минималния си аванс и прибави три точки към актива си, макар да не успя да си спести напрежението до последните минути.