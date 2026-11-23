ЦСКА продължава да бъде единственият отбор без загуба в българската Първа лига от началото на сезона. „Червените“ запазиха впечатляващата си серия след драматичното равенство 3:3 при гостуването на Ботев Пловдив и остават сред малкото непобедени тимове в европейските първенства.

Still unbeaten in Europe's top flights, as of 23 Nov. 3 more unbeaten runs ended since our last update: RB Salzburg (9-3-0), 0-1 at Austria Wien Magpies (5-4-0), 1-3 v Lincoln Red Imps Folgore (7-1-0), 1-3 at La Fiorita 21 teams in 16 leagues are still unbeaten. The New Saints have the longest run: 17 games (15-2-0). Every league, live: https://t.co/eb8j4zEpmT — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 23, 2026

След изминалия уикенд броят на отборите на Стария континент, които все още не познават поражението в своите шампионати, намаля до 21.

Преди паузата за националните отбори непобедените тимове бяха 24, но три от тях допуснаха първите си загуби през сезона.

Австрийският Ред Бул Залцбург отстъпи на Аустрия Виена, Брунос Мегпайс загуби от Линкълн Ред Импс в първенството на Гибралтар, а Фолгоре претърпя поражение от Фиорита в шампионата на Сан Марино.

На този фон ЦСКА успя да съхрани серията си, въпреки че срещу Ботев Пловдив трябваше да се задоволи с точка след оспорван двубой с шест попадения.

Сред всички 21 непобедени отбора в Европа само един продължава да бъде с безупречен актив. Това е португалският Порто, който е спечелил всичките си 11 срещи от началото на местното първенство.

Най-дългата действаща серия без поражение пък принадлежи на уелския Ню Сейнтс. Тимът е изиграл 17 последователни двубоя в шампионата, без да допусне загуба.