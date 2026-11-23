Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс призна, че натовареният календар и многобройните контузии започват да оказват сериозно влияние върху представянето на отбора преди гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите.

Турският тим ще се изправи срещу "червените“ в четвъртък (26 ноември) от 22:00 часа на новия стадион "Българска армия“ в София.

Германският специалист, който започна сезона начело на Лудогорец, коментира кадровите проблеми след минималната победа над Еюпспор в турското първенство.

"Преминаваме през натоварен период с мачове на всеки три дни. Имаме и много контузени футболисти. Разбира се, очакваме с нетърпение завръщането им, но нито един от тях няма да бъде на разположение за срещата с ЦСКА“, заяви Райс.

Наставникът не скри недоволството си и от представянето на своите възпитаници през второто полувреме срещу Еюпспор. Въпреки постигнатия успех той отчете сериозни проблеми с организацията на играта, като определи действията на отбора след почивката като хаотични.

Кадровата ситуация в Трабзонспор остава усложнена, след като шестима основни футболисти продължават да лекуват травми.

Сред отсъстващите са нападателят от Гвинея-Бисау Джу Франкулино, украинските национали Руслан Малиновски и Арсений Батахов, френският полузащитник Тим Жабол-Фонкарели, както и турските национали Арал Шимшир и Окай Йокушлу.

Така Райс ще трябва да търси решения за гостуването в София без няколко важни фигури от състава си. Допълнително предизвикателство за германеца ще бъде ограниченото време за възстановяване между двубоите.