Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов се завърна и официално в игра за ПАОК, появявайки се като резерва в 62-ата минута вместо Шериф Ндиайе при успеха с 4:0 над Кифися.

Сърбинът Андрия Живкович, който в срещата носеше капитанската лента на ПАОК, се отличи с хеттрик.

След убедителната победа ПАОК събра 22 точки и остава на 4-о място, на 1 от шампиона АЕК, който е пред тях и на 8 от лидера Панатинайкос.

Десподов се завърна за първи път в игра миналата седмица в контролна среща с Партизан (Белград), организирана по случай 100-годишнината от създаването на ПАОК.

Петкратният носител на приза Футболист номер 1 на България до миналата седмица имаше 237 дни отсъствие от терените. Предишната му изява в официален мач беше през март, след което трябваше да се подложи на операция на пръста на десния крак през месец май и след това се наложи по-дълго възстановяване. От малко над месец увеличава натоварванията на тренировките, а днес направи и първо официално влизане на терена.

Андрия Живкович откри резултата в 4-ата минута, след като получи подаване от Джонджо Кени. Солунският отбор в 12-ата имаше шанс за втори гол, но Апостолакис изчисти удара на Хаджидиакос над голлинията след корнер. Ситуацията за гостите от атинското предградие Кифися се усложни в 19-ата минута, когато заради червения картон на Рошов ван Айжима остана с 10 души на терена. Фаулът беше срещу Кени, като първоначално съдията показа на провинилия се само жълт картон, но беше привикан от колегите си от стаята за видеопомощ (ВАР), за да промени решението си.

До края на полувремето Ндиайе пропусна на празна врата след пас на Живкович. В 25-ата минута пък ПАОК имаше друга класическа възможност със Зафейрис, който беше преодолял Анагностопулос от близко разстояние. В 29-ата минута дойде най-опасният момент за Кифисия в мача, а главният герой беше Помбо, който отправи хубав удар, но мина малко покрай вратата на Цифтцис.

След почивката за гостите на терена се появи българският защитник Алекс Петков, който замени Кусулос, за да бъде укрепена отбраната. Но с човек повече и с по-голяма класа ПАОК стигна до убедителното 4:0 с головете на Ндиайе в 51-ата, Живкович в 55-ата и в 73-ата от дузпа, за да оформи своя хеттрик. Още едно попадение на сърбина беше отменено преди неговото трето, но след това така или иначе оформи постижението си.