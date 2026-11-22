Отборите на Лориен и Рен направиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на френската Лига 1.

Булай Диа изведе гостите напред в резултата в средата на първото полувреме, но почти веднага след това се контузи един от основните футболисти на бретанците - Валентен Ронжие. Монасар Талби изравни за Лориен в последната минута на първата част.

Лориен пропусна да направи обрат, след като Ноа Кадиу пропусна дузпа в 52-рата минута. В добавеното време на мача Адриен Томасон от Рен бе изгонен с директен червен картон.

Рен е на девето място в класирането със 17 точки, Лориен е една позиция назад с 16.