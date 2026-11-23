Лудогорец приема Дунав Русе в последния двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Хювефарма Арена“ в Разград е днес, 23 ноември, от 18:00 часа, като домакините ще се опитат да се възползват от резултатите на преките си конкуренти в битката за титлата.

Разградчани заемат четвъртото място с 30 точки от 13 изиграни срещи. Лидерите ЦСКА и Левски имат по 35 пункта, като "червените“ завършиха 3:3 при гостуването си на Ботев Пловдив, а "сините“ победиха Локомотив София с 4:1. При успех срещу Дунав Лудогорец ще съкрати изоставането си от двата столични гранда само на две точки, при това с мач по-малко.

Възпитаниците на Игор Йовичевич ще търсят завръщане на победния път след равенството 2:2 срещу ЦСКА 1948 преди паузата за националните отбори. Тогава шампионите избегнаха поражението благодарение на късно попадение на Ивайло Чочев. Лудогорец все още няма загуба на собствен терен през настоящия сезон.

Съперникът Дунав обаче пристига в Разград с повишено самочувствие след подобрените резултати под ръководството на Георги Чиликов. Русенци имат само едно поражение в последните си шест срещи във всички турнири, отстъпвайки с 0:1 на Левски след късен гол на Мустафа Сангаре. В последния си шампионатен двубой "драконите“ завършиха 1:1 като гости на Ботев Пловдив.

Дунав заема 11-ата позиция с 12 точки и се намира само на три пункта от последното място, което прави всяка спечелена точка особено ценна в борбата за оцеляване.

Старши треньорът Георги Чиликов призна, че неговият отбор е изправен пред сериозно предизвикателство, но подчерта, че футболистите му няма от какво да се притесняват.

"Очакваме много сериозно изпитание. Лудогорец е отбор с много сериозна конкуренция. Ние обаче тренираме добре, имахме положителни игри и резултати. Казал съм на футболистите, че няма какво да губим. Няма от какво да се притесняват. Излизаме, за да се опитаме да се противопоставим на съперника“, заяви Чиликов.

Специалистът очаква домакините да владеят повече топката и посочи добрата организация в защита като един от ключовите фактори за евентуален положителен резултат.

За гостите няма наказани футболисти, а защитникът Хосе Кабаркас и крилото Чарлс Апия са възстановени от контузиите си и отново са на разположение. Извън състава до края на календарната година остават Денислав Минчев и Билал Ел Баккали.

Любопитен детайл е, че Чиликов познава добре обстановката в Разград. Той беше част от треньорския щаб на Димитър Димитров в Лудогорец по време на участието на отбора в Лига Европа и елиминационните сблъсъци с Милан.

Първата среща между двата тима през сезона завърши с победа на Лудогорец с 2:0 в Русе.

За разградчани предстоящият двубой е важна възможност да се включат още по-сериозно в битката за първото място. След срещата с Дунав на шампионите предстои гостуване на Ботев Враца на 28 ноември, а на 3 декември е отложеният сблъсък с Левски, който може да има съществено значение за подреждането в челото на класирането.