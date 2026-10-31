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Георги Чиликов: Наш футболист е с четири прободни рани, някой трябва да даде отговори

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Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
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Наставникът на Дунав Русе изрази възмущението си от липсата на санкция за Кристиан Димитров при тежкия сблъсък с Хосе Кабаркас, но призна превъзходството на Левски при загубата с 0:1

георги чиликов наш футболист четири прободни рани даде отговори
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов отправи остри критики към съдийството след драматичното поражение с 0:1 от Левски в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че столичани са упражнили сериозен натиск върху неговия отбор, но постави под въпрос решението да не бъде санкциониран капитанът на "сините“ Кристиан Димитров след тежкия сблъсък с Хосе Кабаркас.

Ситуацията се разигра още в 11-ата минута, когато Димитров опита да играе с топката, но удари футболиста на Дунав. Кабаркас не успя да продължи срещата и беше изнесен с носилка, а главният съдия Мариян Гребенчарски не показа картон. От ВАР също не последва намеса за преразглеждане на решението.

След последния съдийски сигнал Чиликов разкри тревожни подробности за състоянието на своя футболист.

"Нашият футболист Хосе е с четири прободни рани. Ще кажеш, че някой го е стрелял с пистолет. Трябва да се дадат някакви отговори. Срещу Локомотив (София) имаше абсолютно измислена дузпа. Съдиите се държат така, сякаш имат по 1000 мача в Шампионската лига“, заяви наставникът на русенци.

Специалистът беше категоричен, че критиките му не са насочени срещу Левски, а към начина, по който се вземат съдийските решения.

"Левски и с един футболист по-малко може да те победи и да те смачка. Нека излязат и да кажат. Не говоря само за нашия мач, а като цяло. Не мога да коментирам Първа лига, но във Втора лига няма ВАР и ми се струва, че беше по-добре, въпреки че и там имаше зверски заколвания в Русе“, продължи Чиликов.

Той отново се върна към спорния момент с Кабаркас, настоявайки, че тежестта на удара е видима и ситуацията е заслужавала по-сериозно внимание от съдийския екип.

"Аз гледам крака на футболиста, не си измислям. Този удар как е дошъл? И даже не се разглежда. Много тънък момент“, допълни треньорът.

По отношение на самия двубой Чиликов призна, че Левски е имал инициативата и е поставил неговия отбор под продължителен натиск.

"Левски ни натика в нашето поле. Виждахме, че работата не отива на добре. Смените на Левски и агресията на отбора си проличаха. Създадохме една-две ситуации и това беше нашата надежда – да успеем да отбележим от подобни положения. Някои изчиствания трябваше да ги направим по по-добър начин, но това е и въпрос на късмет“, обясни специалистът.

Въпреки поражението наставникът изрази задоволство от усилията на своите футболисти, които успяха да задържат нулевото равенство до третата минута на добавеното време, когато Мустафа Сангаре донесе победата на Левски.

"Доказахме, че на Левски няма да му бъде лесно. Това мое изказване преди мача беше на база начина, по който момчетата тренират“, подчерта Чиликов.

Треньорът на Дунав отговори и на въпрос дали футболистите му са били допълнително финансово стимулирани за срещата със столичния гранд.

"Нищо извънредно не е имало. Има си премия за мачовете срещу грандовете, както е договорено преди сезона. Нищо извънредно няма“, категоричен беше той.

В заключение Чиликов коментира и състава, с който Левски е излязъл в Русе.

"Левски излезе с отбора си от Шампионската лига. Това го знаехме и не ни изненада“, завърши наставникът.

Изказването на Георги Чиликов допълнително засили дискусиите около съдийството в българското първенство, след като по-рано собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев също отправи сериозни обвинения заради ситуацията с Кристиан Димитров.

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#ФК Дунав Русе #Георги Чиликов

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