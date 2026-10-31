Хулио Веласкес: Горд съм с характера на футболистите, показаха невероятно раздаване

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази задоволството си след драматичната победа с 1:0 над Дунав Русе в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист отличи характера, търпението и отдадеността на своите футболисти, които стигнаха до трите точки с попадение на Мустафа Сангаре в третата минута на добавеното време.

"Много съм щастлив за тази победа. Доволен съм от отборното представяне от първата до последната минута. В подобни мачове важното е да вкараш. Когато опонентът има много играчи зад топката и с тези условия на терена, е трудно“, заяви Веласкес след последния съдийски сигнал.

Наставникът на столичани подчерта, че въпреки трудностите неговият отбор е успял да наложи стила си на игра и да създаде достатъчно възможности пред противниковата врата.

"Много ми хареса начинът на атакуване. Разбрахме правилните моменти и владеехме много топката. Докато не вкараш, опонентът има своите шансове. Това е ключът - да вкараш първия гол“, обясни испанецът.

Левски доминираше в големи периоди от двубоя, но срещна сериозна съпротива от защитата на Дунав и вратаря Георги Китанов. Стражът на русенци направи няколко отлични спасявания, а през първото полувреме Евертон Бала уцели и напречната греда.

Веласкес призна, че състоянието на терена допълнително е затруднило неговите футболисти при организирането на атаките и прецизното разиграване на топката.

"Беше още по-трудно да движим топката с прецизност, защото теренът беше по-сложен. Футболистите имат страхотно отдаване и характер. Важно е да имаш търпение в такъв мач и да намериш решението. Много съм горд и щастлив“, допълни треньорът.

Решението за Левски дойде в 93-тата минута, когато появилият се като резерва Мустафа Сангаре засече с глава центриране на Сержиньо и донесе ценния успех на „сините“.

Испанският специалист обърна внимание и на значението на победата след равенството 1:1 срещу Арда в предишния кръг.

"Важно е да победиш бързо и да се върнеш на победния път“, категоричен беше Веласкес.

В заключение наставникът отправи специални думи към привържениците на Левски, които подкрепиха отбора и при поредното му гостуване.