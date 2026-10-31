Кирил Домусчиев избухна срещу Георги Иванов и съдийството: Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи изключително остри критики към президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и съдийството в родното първенство. Бизнесменът публикува гневна позиция, в която обвини футболната централа в прилагането на различни критерии при сходни ситуации и постави под въпрос безпристрастността на съдийските решения.

Повод за реакцията му стана ситуацията с участието на защитника на Левски Кристиан Димитров и Хосе Кабаркас в двубоя в Русе. Домусчиев направи паралел с червения картон на Руан Круз срещу Славия, като подчерта, че и в двата случая решенията са били взети от един и същи съдия - Мариян Гребенчарски.

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия – Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиан Димитров днес даже няма жълт“, написа собственикът на разградчани.

Домусчиев насочи критиките си и към Станимир Тренчев, който е бил ангажиран с ВАР в срещата. Според него подобни решения създават усещане за неравнопоставеност между отборите и подкопават доверието към българския футбол.

"Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол“, продължи той.

Собственикът на Лудогорец обяви още, че клубът подготвя официална позиция, която ще бъде публикувана в понеделник. В нея разградчани възнамеряват да представят и други случаи, които според тях показват тенденциозно съдийство в полза на определен отбор.

"Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор“, заяви Домусчиев.

В заключение бизнесменът отправи директен призив към членовете на Изпълнителния комитет на БФС да не остават безучастни към случващото се.

"Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком“, завърши собственикът на Лудогорец.

Острата реакция на Домусчиев поставя отново на дневен ред темата за съдийските критерии в българското първенство. Предстоящата официална позиция на Лудогорец се очаква да даде повече подробности за конкретните ситуации, които клубът смята за спорни.