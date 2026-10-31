Мустафа Сангаре спаси Левски в последните секунди срещу Дунав, спорно съдийско решение беляза мача в Русе

Левски постигна изключително драматична победа с 1:0 при гостуването си на Дунав Русе в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Герой за столичани се превърна Мустафа Сангаре, който отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време и донесе трите точки на своя отбор.

Срещата на Градския стадион в Русе предложи множество голови положения, силни изяви на вратаря на домакините Георги Китанов и спорна ситуация още в началните минути, която предизвика сериозни реакции.

Двубоят започна с напрежение още в 11-ата минута. Капитанът на Левски Кристиан Димитров опита да играе с топката в близост до наказателното поле на Дунав, но при действието си удари тежко Хосе Кабаркас. Футболистът на домакините остана на тревата и се наложи да бъде изнесен с носилка, след като не успя да продължи участието си.

Главният съдия Мариян Гребенчарски не показа картон на Димитров, а отговорникът за ВАР Станимир Тренчев също не сигнализира за необходимост от преразглеждане на решението. Ситуацията породи спорове заради сходен инцидент с участието на Руан Круз от Лудогорец срещу Славия, при който беше показан директен червен картон.

След принудителната смяна на Кабаркас, заменен от Елисее Су, играта продължи, а Левски постепенно наложи натиск.

В 20-ата минута Сержиньо отправи опасен удар, който премина на сантиметри от дясната греда на Георги Китанов. Малко по-късно гостите получиха възможност след центриране от корнер, но Кристиан Димитров стреля с глава над вратата.

В 31-вата минута Сержиньо върна топката към Мехди Мубарик, който нанесе удар, но Китанов се намеси решително. Пет минути по-късно Майкон също беше близо до откриването на резултата, но изстрелът му не намери целта.

Натискът на Левски продължи и в 40-ата минута „сините“ пропуснаха една от най-чистите си възможности. Алдаир центрира по земя отдясно към Рейналдо, който стреля от добра позиция, но Георги Китанов демонстрира отличен рефлекс и спаси.

В самия край на първото полувреме гостите бяха на сантиметри от гол. Евертон Бала отправи мощен удар от около 20 метра, но топката срещна напречната греда и резултатът остана непроменен.

След почивката Дунав показа, че няма намерение единствено да се защитава. В 53-тата минута Джордан Сейнт-Луис отправи удар над вратата, а пет минути по-късно се справи с Кристиан Димитров и подаде към Алекс Валиньо. Последвалият изстрел обаче беше слаб и попадна право в ръцете на Огнян Владимиров.

В 59-ата минута наставникът на Левски Хулио Веласкес предприе двойна смяна, като пусна в игра Мустафа Сангаре и Мазир Сула на местата на Хуан Переа и Акрам Бурас.

Само пет минути по-късно Майкон направи отличен индивидуален пробив и се озова в опасна позиция, но Китанов отново се намеси блестящо и запази нулевото равенство.

В 66-ата минута срещата беше прекъсната за кратко заради дим от хореографията на привържениците на домакините.

След подновяването на играта Левски продължи да търси победното попадение. В 70-ата минута Мехди Мубарик стреля високо над вратата от удобна позиция, а девет минути по-късно Сангаре засече топката с глава. След рикошет тя промени траекторията си, но Георги Китанов отново показа класа и успя да спаси.

С напредването на времето изглеждаше, че Дунав ще успее да удържи равенството, след като защитата на русенци и отличните намеси на Китанов неутрализираха опитите на гостите.

Сержиньо изпрати прецизно центриране към наказателното поле, където Мустафа Сангаре се извиси и с удар с глава не остави никакви шансове на Георги Китанов. Попадението предизвика бурна радост сред футболистите на Левски, които бяха на секунди от това да загубят две ценни точки.

До последния съдийски сигнал в 97-ата минута Дунав не успя да отговори и столичани си тръгнаха от Русе с минимален, но изключително важен успех.

Победата позволи на Левски да се върне на победния път след равенството 1:1 срещу Арда в предишния кръг и да запази серията си без поражение в първенството.

За Дунав загубата сложи край на серията от три поредни победи във всички турнири, въпреки че тимът на Георги Чиликов показа сериозна съпротива срещу шампионите.

Освен късния победен гол, двубоят ще бъде запомнен и със спорното решение да не бъде санкциониран Кристиан Димитров за сблъсъка с Хосе Кабаркас - ситуация, която вече предизвика остра реакция от собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев.