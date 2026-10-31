БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мустафа Сангаре спаси Левски в последните секунди срещу Дунав, спорно съдийско решение беляза мача в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ измъкнаха драматична победа с 1:0 след гол в добавеното време, а ситуация с Кристиан Димитров предизвика сериозни дискусии около съдийството

Мустафа Сангаре спаси Левски в последните секунди срещу Дунав, спорно съдийско решение беляза мача в Русе
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Левски постигна изключително драматична победа с 1:0 при гостуването си на Дунав Русе в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Герой за столичани се превърна Мустафа Сангаре, който отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време и донесе трите точки на своя отбор.

Срещата на Градския стадион в Русе предложи множество голови положения, силни изяви на вратаря на домакините Георги Китанов и спорна ситуация още в началните минути, която предизвика сериозни реакции.

Двубоят започна с напрежение още в 11-ата минута. Капитанът на Левски Кристиан Димитров опита да играе с топката в близост до наказателното поле на Дунав, но при действието си удари тежко Хосе Кабаркас. Футболистът на домакините остана на тревата и се наложи да бъде изнесен с носилка, след като не успя да продължи участието си.

Главният съдия Мариян Гребенчарски не показа картон на Димитров, а отговорникът за ВАР Станимир Тренчев също не сигнализира за необходимост от преразглеждане на решението. Ситуацията породи спорове заради сходен инцидент с участието на Руан Круз от Лудогорец срещу Славия, при който беше показан директен червен картон.

След принудителната смяна на Кабаркас, заменен от Елисее Су, играта продължи, а Левски постепенно наложи натиск.

В 20-ата минута Сержиньо отправи опасен удар, който премина на сантиметри от дясната греда на Георги Китанов. Малко по-късно гостите получиха възможност след центриране от корнер, но Кристиан Димитров стреля с глава над вратата.

В 31-вата минута Сержиньо върна топката към Мехди Мубарик, който нанесе удар, но Китанов се намеси решително. Пет минути по-късно Майкон също беше близо до откриването на резултата, но изстрелът му не намери целта.

Натискът на Левски продължи и в 40-ата минута „сините“ пропуснаха една от най-чистите си възможности. Алдаир центрира по земя отдясно към Рейналдо, който стреля от добра позиция, но Георги Китанов демонстрира отличен рефлекс и спаси.

В самия край на първото полувреме гостите бяха на сантиметри от гол. Евертон Бала отправи мощен удар от около 20 метра, но топката срещна напречната греда и резултатът остана непроменен.

След почивката Дунав показа, че няма намерение единствено да се защитава. В 53-тата минута Джордан Сейнт-Луис отправи удар над вратата, а пет минути по-късно се справи с Кристиан Димитров и подаде към Алекс Валиньо. Последвалият изстрел обаче беше слаб и попадна право в ръцете на Огнян Владимиров.

В 59-ата минута наставникът на Левски Хулио Веласкес предприе двойна смяна, като пусна в игра Мустафа Сангаре и Мазир Сула на местата на Хуан Переа и Акрам Бурас.

Само пет минути по-късно Майкон направи отличен индивидуален пробив и се озова в опасна позиция, но Китанов отново се намеси блестящо и запази нулевото равенство.

В 66-ата минута срещата беше прекъсната за кратко заради дим от хореографията на привържениците на домакините.

След подновяването на играта Левски продължи да търси победното попадение. В 70-ата минута Мехди Мубарик стреля високо над вратата от удобна позиция, а девет минути по-късно Сангаре засече топката с глава. След рикошет тя промени траекторията си, но Георги Китанов отново показа класа и успя да спаси.

С напредването на времето изглеждаше, че Дунав ще успее да удържи равенството, след като защитата на русенци и отличните намеси на Китанов неутрализираха опитите на гостите.

Сержиньо изпрати прецизно центриране към наказателното поле, където Мустафа Сангаре се извиси и с удар с глава не остави никакви шансове на Георги Китанов. Попадението предизвика бурна радост сред футболистите на Левски, които бяха на секунди от това да загубят две ценни точки.

До последния съдийски сигнал в 97-ата минута Дунав не успя да отговори и столичани си тръгнаха от Русе с минимален, но изключително важен успех.

Победата позволи на Левски да се върне на победния път след равенството 1:1 срещу Арда в предишния кръг и да запази серията си без поражение в първенството.

За Дунав загубата сложи край на серията от три поредни победи във всички турнири, въпреки че тимът на Георги Чиликов показа сериозна съпротива срещу шампионите.

Освен късния победен гол, двубоят ще бъде запомнен и със спорното решение да не бъде санкциониран Кристиан Димитров за сблъсъка с Хосе Кабаркас - ситуация, която вече предизвика остра реакция от собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
3
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
5
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
6
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Кой е Слави Бинев?
6
Кой е Слави Бинев?

Още от: Български футбол

Кирил Домусчиев избухна срещу Георги Иванов и съдийството: Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол
Кирил Домусчиев избухна срещу Георги Иванов и съдийството: Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол
Първа лига: Дунав - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Дунав - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Игор Йовичевич: Много отбори ще загубят точки тук Игор Йовичевич: Много отбори ще загубят точки тук
Чете се за: 02:52 мин.
Душан Косич: Не бяхме достатъчно концентрирани, предстои ни труден период Душан Косич: Не бяхме достатъчно концентрирани, предстои ни труден период
Чете се за: 02:50 мин.
Лудогорец се завърна на победния път с класика срещу Локомотив Пловдив на "Лаута“ Лудогорец се завърна на победния път с класика срещу Локомотив Пловдив на "Лаута“
Чете се за: 05:47 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ